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Être maire, malgré tout

Guillaume Gady, Emilie Babkine

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Plus de 2000 maires ont choisi de démissionner depuis 2020 : beaucoup ont été rattrapés par les aléas du mandat. Pourtant, ce sont eux qui tiennent la République debout. A travers une vingtaine de portraits d'édiles - à Nice, dans les Ardennes, en passant par le Finistère, la Meuse ou encore Paris -, Emilie Babkine et Guillaume Gady posent un regard humain et lucide sur le mandat local et ses combats, afin de remettre la mairie au milieu du village et le maire au coeur de notre démocratie. "En donnant la parole à des maires d'horizons différents, cet ouvrage restitue la vérité d'un mandat souvent évoqué mais trop rarement raconté de l'intérieur. Il montre la densité humaine de cet engagement : les joies, les tensions, les réussites, les interrogations." Francois Baroin.

Par Guillaume Gady, Emilie Babkine
Chez Terre à terres

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Auteur

Guillaume Gady, Emilie Babkine

Editeur

Terre à terres

Genre

Sciences politiques

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Être maire, malgré tout

Guillaume Gady, Emilie Babkine

Paru le 07/05/2026

220 pages

Terre à terres

17,90 €

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Scannez le code barre 9782488548670
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