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Paris face au changement climatique

Franck Lirzin

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Le changement climatique est vécu quotidiennement au travers d'événements météorologiques extrêmes qui se multiplient. Les villes sont en première ligne de ces bouleversements, à la fois responsables et victimes. Sont-elles pour autant condamnées ?? En prenant l'exemple de Paris, cet essai montre que les solutions existent et que les villes peuvent s'adapter pour se préparer à ce futur et devenir des métropoles écologiques et bioclimatiques. "? Un essai stimulant. ? " Le Monde "? Pour frapper les esprits. ? " Libération "? Un essai pragmatique. ? " Le Parisien "? Des solutions sous forme de promenades dans la ville. ? " Le Point Franck Lirzin est polytechnicien et ingénieur des mines.

Par Franck Lirzin
Chez Terre à terres

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Auteur

Franck Lirzin

Editeur

Terre à terres

Genre

Sociologie

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Paris face au changement climatique

Franck Lirzin

Paru le 22/05/2026

252 pages

Terre à terres

11,00 €

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