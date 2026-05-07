Paris face au changement climatique

Le changement climatique est vécu quotidiennement au travers d'événements météorologiques extrêmes qui se multiplient. Les villes sont en première ligne de ces bouleversements, à la fois responsables et victimes. Sont-elles pour autant condamnées ?? En prenant l'exemple de Paris, cet essai montre que les solutions existent et que les villes peuvent s'adapter pour se préparer à ce futur et devenir des métropoles écologiques et bioclimatiques. "? Un essai stimulant. ? " Le Monde "? Pour frapper les esprits. ? " Libération "? Un essai pragmatique. ? " Le Parisien "? Des solutions sous forme de promenades dans la ville. ? " Le Point Franck Lirzin est polytechnicien et ingénieur des mines.