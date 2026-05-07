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#Roman francophone

Un été 79

Jean-Philippe Blondel

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C'est le dernier été des années 1970, peut-être même le dernier de la famille Royer. Les parents sont sur le point de divorcer. Les deux frères, Pascal et Philippe, se détestent cordialement. La famille décide toutefois de partir quinze jours dans un village vacances du Vercors. Il y a le soleil, la piscine, les marches en montagne. Et puis ces soirées au sous-sol du bâtiment transformé en discothèque, où tout le monde se déhanche sur le tube disco de l'été, Boogie Wonderland. Le désir, les trahisons et les rêves d'émancipation : en l'espace d'un été, chacun va se découvrir autrement. " Tout le talent de Jean-Philippe Blondel est là, entre portraits sensibles et art du suspense ! " Lire

Par Jean-Philippe Blondel
Chez Collection Proche

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Auteur

Jean-Philippe Blondel

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

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Un été 79

Jean-Philippe Blondel

Paru le 07/05/2026

240 pages

Collection Proche

8,50 €

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