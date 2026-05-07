C'est le dernier été des années 1970, peut-être même le dernier de la famille Royer. Les parents sont sur le point de divorcer. Les deux frères, Pascal et Philippe, se détestent cordialement. La famille décide toutefois de partir quinze jours dans un village vacances du Vercors. Il y a le soleil, la piscine, les marches en montagne. Et puis ces soirées au sous-sol du bâtiment transformé en discothèque, où tout le monde se déhanche sur le tube disco de l'été, Boogie Wonderland. Le désir, les trahisons et les rêves d'émancipation : en l'espace d'un été, chacun va se découvrir autrement. " Tout le talent de Jean-Philippe Blondel est là, entre portraits sensibles et art du suspense ! " Lire