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#Roman francophone

Célèbre

Maud Ventura

ActuaLitté
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A 32 ans, Cléo est l'une des femmes les plus célèbres au monde. Réfugiée sur une île déserte loin des paparazzi, elle croit pouvoir enfin respirer et oublier. Mais on n'échappe pas à ses propres secrets. Alors, Cléo remonte le fil : les débuts, l'ambition féroce, l'ascension vertigineuse... et ces derniers mois où tout a basculé. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle à ce point ? Après le succès fulgurant de Mon mari (500 000 lecteurs), Maud Ventura signe un deuxième roman brillant et impossible à lâcher, d'une cruauté absolument délicieuse. " Une lecture jouissive sur ce monstre tant convoité qu'est la célébrité. " Femme Actuelle " Maud Ventura confirme son talent pour entremêler le tragique et le comique. " Le Parisien

Par Maud Ventura
Chez Collection Proche

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Auteur

Maud Ventura

Editeur

Collection Proche

Genre

Littérature française

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Célèbre

Maud Ventura

Paru le 07/05/2026

Collection Proche

8,90 €

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Scannez le code barre 9782487891272
9782487891272
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