A 32 ans, Cléo est l'une des femmes les plus célèbres au monde. Réfugiée sur une île déserte loin des paparazzi, elle croit pouvoir enfin respirer et oublier. Mais on n'échappe pas à ses propres secrets. Alors, Cléo remonte le fil : les débuts, l'ambition féroce, l'ascension vertigineuse... et ces derniers mois où tout a basculé. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle à ce point ? Après le succès fulgurant de Mon mari (500 000 lecteurs), Maud Ventura signe un deuxième roman brillant et impossible à lâcher, d'une cruauté absolument délicieuse. " Une lecture jouissive sur ce monstre tant convoité qu'est la célébrité. " Femme Actuelle " Maud Ventura confirme son talent pour entremêler le tragique et le comique. " Le Parisien