Le livre 3 décembre 1944 : les nazis sont partis, le cauchemar est fini. Des centaines de milliers de personnes marchent en plein coeur d'Athènes pour célébrer la victoire. Sofia, une jeune paysanne de seize ans, originaire du nord de la Grèce, se sent portée par cette immense vague populaire. Autour d'elle, des femmes, des enfants, des vieillards, des résistants descendus de la montagne, déferlent pour clamer leur joie. Laokratía ! Le pouvoir du peuple est arrivé... Soudain, un coup de feu claque, un homme s'effondre. Le gouvernement a fait tirer sur la foule. Commence un conflit fratricide qui va déchirer chaque famille grecque. La vie de Sofia bascule. De l'action clandestine à la lutte armée, du bagne à la montagne, la jeune fille traverse les épreuves pour défendre sa patrie, l'idéal de justice et d'égalité auquel elle croit passionnément. Une formidable odyssée où le courage et la solidarité se marient avec la passion de la terre grecque. Avec Laokratia, Murielle Szac réouvre un chapitre sanglant de l'histoire de la Grèce, peu connu en France, celui de la guerre civile qui débute juste après la Seconde Guerre mondiale. Et elle nous offre un grand roman de résistance au féminin. Un texte universel, d'une cruelle actualité, sur les mécanismes de la guerre civile. Une émouvante ode au courage des femmes. . L'autrice Murielle Szac est autrice, éditrice et directrice de collection. Après une carrière de journaliste, elle se consacre à l'écriture. Elle dirige la collection Ceux qui ont dit non chez Actes sud jeunesse. Elle a publié plus d'une vingtaine de livres dont la série des Feuilletons de la mythologie grecque en 100 épisodes (Bayard). Passionnée par la Grèce où elle vit une partie de l'année, elle s'intéresse particulièrement à la place des femmes dans le monde grec, comme dans Le Feuilleton d'Artémis (Bayard), L'Odyssée des femmes (L'Iconoclaste), Elles ont surgi d'une vague (Bruno Doucey) ou Eleftheria (Emmanuelle Collas). Laokratia est son troisième roman pour adultes. On y retrouve ses thèmes de prédilection autour de l'engagement et du féminisme. Sommes-nous libres de notre destin ?