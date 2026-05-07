L'appartement rue de Passy

"Tu te contentes de trop peu" . Voilà la malédiction lancée par Jamil à Amir lors de leur séjour en France. Entre Haïfa et Paris, les deux amis palestiniens rêvent d'une vie plus heureuse et cherchent un sens à leurs existences. La Ville lumière est à la fois la grande capitale des libertés et un trou noir dans lequel les espoirs et les vies s'anéantissent. Le XVIe arrondissement et ses balcons aux mornes dorures, les saunas gays et leurs orgies faites de solitudes, les galeries d'art fréquentées par une bourgeoisie française regardant l'autre comme un objet à exposer sur ses murs froids, sont autant de décors de la tragédie humaine que Raji Bathish déploie dans une langue poétique mise au service de la satire. En plongeant au coeur des enjeux de l'exil, l'auteur expose une vérité crue : entre amour, mobilité sociale et déracinement, tout mouvement est à la fois vital et fatal.