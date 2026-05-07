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La révolution n’est ni propre ni jolie ni rapide

Pat Parker, Pat Parker

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"La réalité est que la révolution ne se déroule pas en une seule étapeA : tu te bats, tu gagnes, c'est fini. Il faut des années. Bien après que la fumée du dernier fusil se sera dissipée, la lutte pour construire une société sans classe, sans trace de sexisme ni de racisme, se poursuivra". Trois textes de Pat Parker, rédigés dans les années 1980, dans lesquels la militante noire et féministe étasunienne traite de révolution anti-impérialiste, de parentalité lesbienne et de libération homosexuelle. Dans une perspective résolument antifasciste, l'autrice nous invite à une construction collective et solidaire de l'intime et des luttes.

Par Pat Parker, Pat Parker
Chez Hystériques & Associées

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Auteur

Pat Parker, Pat Parker

Editeur

Hystériques & Associées

Genre

discriminations, exclusion, ra

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La révolution n’est ni propre ni jolie ni rapide

Pat Parker, Pat Parker trad. Val Bah

Paru le 07/05/2026

64 pages

Hystériques & Associées

8,00 €

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Scannez le code barre 9782487484085
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