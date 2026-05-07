La révolution n’est ni propre ni jolie ni rapide

"La réalité est que la révolution ne se déroule pas en une seule étapeA : tu te bats, tu gagnes, c'est fini. Il faut des années. Bien après que la fumée du dernier fusil se sera dissipée, la lutte pour construire une société sans classe, sans trace de sexisme ni de racisme, se poursuivra". Trois textes de Pat Parker, rédigés dans les années 1980, dans lesquels la militante noire et féministe étasunienne traite de révolution anti-impérialiste, de parentalité lesbienne et de libération homosexuelle. Dans une perspective résolument antifasciste, l'autrice nous invite à une construction collective et solidaire de l'intime et des luttes.