Techniques et pratique de la chaux

Matériau minéral ancestral, la chaux constitue l'un des liants fondamentaux de l'architecture depuis l'Antiquité. Au coeur des systèmes constructifs traditionnels, elle assure cohésion, régulation hygrométrique, compatibilité des supports et pérennité des ouvrages. La généralisation des liants hydrauliques industriels au XXe siècle a contribué à l'affaiblissement des savoir-faire liés à sa fabrication et à sa mise en oeuvre. La redécouverte progressive de ses propriétés physico-chimiques et de son adéquation aux structures anciennes a conduit à la réaffirmation de son rôle essentiel dans les interventions sur le patrimoine bâti. Cet ouvrage propose une approche complète et rigoureuse de la chaux : - compréhension des cycles de fabrication et de carbonatation ; - typologie des chaux aériennes et hydrauliques naturelles ; - analyse des propriétés mécaniques et hygrométriques ; - formulation des mortiers et des enduits ; - techniques d'application des stucs, badigeons et peintures minérales ; - diagnostic et traitement des pathologies. Véritable manuel de référence, il articule connaissances scientifiques, retours d'expérience de chantier et transmission des gestes professionnels. Il accompagne le lecteur depuis le choix des matériaux jusqu'à l'organisation technique de l'intervention, dans une logique de compatibilité, de réversibilité et de durabilité des ouvrages.