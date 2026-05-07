Le chaos dérisoire

Un quiproquo est une méprise qui fait qu'on prend une chose pour une autre. Au pluriel, c'est désormais une série de recueils de gags qui ne se prennent pas pour autre chose que des gags irrésistiblement absurdes. Avoir l'ouïe sélective, volontairement ou non, on l'expérimente tous. Quiproquos tome 2 est un livre qui s'amuse à nous renvoyer notre image. Les méprises s'enchaînent et l'absurde vient troubler la réalité en quelques réparties. En s'inspirant d'une mécanique classique de comédie, Constance Lagrange parvient à décliner les malentendus et à nous surprendre à chaque fois avec un art consommé de la chute.