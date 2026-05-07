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MacBook pas à pas pour les Nuls

Philip Escartin

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L'essentiel pour maîtriser votre MacBook rapidement ! Les Pas à Pas sont des livres en couleur au format poche agrandi, ils inaugurent un nouveau concept dans la collection. Ces livres très pratiques et se proposent de vous former aux différentes fonctions d'un logiciel en suivant des pas à pas très pédagogiques. Contrairement aux autres Nuls qui sont des livres de référence, ici, on prend une tâche, et on déroule son processus étape par étape. Chaque tâche est décrite sur deux pages, le texte en page de gauche et les illustrations correspondantes en page de droite. Toutes les tâches sont regroupées dans des parties thématiques. Ce livre a été entièrement mis à jour pour macOS Tahoe. Au programme : Allumer son MacBook et découvrir le Bureau Utiliser disques et lecteurs Utiliser une imprimante Configurer le portable Travailler avec macOS Gérer fichiers et dossiers Utiliser l'IA embarquée avec votre MacBook Travailler en réseau Paramétrer une connexion Wifi Naviguer sur le Web Dépannage matériel et logiciel

Par Philip Escartin
Chez First

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Auteur

Philip Escartin

Editeur

First

Genre

Mac OS

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MacBook pas à pas pour les Nuls

Philip Escartin

Paru le 07/05/2026

256 pages

First

19,95 €

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Scannez le code barre 9782412108932
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