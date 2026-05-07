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Le hacking pour les nuls

Kevin Beaver

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Protégez-vous des hackers et des cyber pirates en déjouant toutes leurs techniques d'espionnage et d'intrusions DECOUVRIR LE HACKING : Il est aujourd'hui impossible de naviguer sur Internet avec un ordinateur ou d'utiliser un smartphone ou une tablette sans prendre des mesures de protection efficaces. Il existe de nombreux logiciels de protections mais ils peuvent s'avérer inefficaces dans certaines conditions. Les pirates informatiques utilisent aujourd'hui des techniques d'intrusion sophistiquées que ne peuvent pas toujours déjouer les logiciels de protection. Pour se protéger efficacement, la solution consiste à connaître les techniques de hacking pour être capable de déjouer les pièges qu'ils vous tendent. Ce livre d'informatique pour les Nuls dresse de manière exhaustive la liste de toutes les attaques qui peuvent se produire au quotidien et la manière dont les hackers les mettent en place en fonction de votre système ou matériel. En sachant comment ils pratiquent, vous saurez alors quels outils mettre en place pour vous protéger. RENFORCEZ VOTRE SECURITE INFORMATIQUE : Ce livre d'informatique pour les Nuls s'adresse à tous ceux qui souhaitent se protéger contre le hacking. Découvrez toutes les techniques des hackers pour éviter de vous faire piéger. Grâce à cet ouvrage, vous maîtriserez les techniques de cybersécurité pour protéger efficacement vos données personnelles. N'hésitez plus, et retrouvez une navigation sereine sur le web grâce aux Nuls ! POUR SE PROTEGER EFFICACEMENT : Si vous souhaitez protéger efficacement vos données personnelles et éviter le hacking, vous êtes au bon endroit. Dans ce livre d'informatique pour les Nuls , vous apprendrez à contrer les attaques, sécuriser les appareils nomades, ainsi que les techniques de cybersécurité les plus récentes et les plans et tests de sécurité informatique.

Par Kevin Beaver
Chez First

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Auteur

Kevin Beaver

Editeur

First

Genre

Sécurité

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Le hacking pour les nuls

Kevin Beaver trad. Dominique Maniez

Paru le 07/05/2026

400 pages

First

15,95 €

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