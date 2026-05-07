La Poésie française pour les Nuls

Cueillez dès aujourd'huy les roses de la poésie ! " Sous le pont Mirabeau coule la Seine ", " Heureux qui comme Ulysse ", " Mignonne allons voir si la rose "... Vous souvenez-vous de ces quelques vers appris sur le banc de l'école ? Et n'avez-vous pas envie de connaître la suite ? Jean-Joseph Julaud est là pour vous rafraîchir la mémoire et vous souffler les plus beaux poèmes français ! Prenez la machine à remonter le temps pour découvrir les somptueux Ronsard et Du Bellay. Sans oublier Chrétien de Troyes, La Fontaine, Racine, Voltaire, Lamartine et son célèbre " Ô temps, suspends ton vol "... Laissez-vous emporter dans le xixe siècle des romantiques en compagnie du grand Hugo... Naviguez au gré des courants du symbolisme avec Baudelaire, Verlaine et Rimbaud... Faites attention aux coups de feu ! Eluard, Aragon, Bonnefoy, Sampiero et jusqu'à Grand Corps Malade... Car la poésie n'a pas oublié de nous enchanter au xxe siècle, et continue encore de nos jours ! Découvrez comment - Les troubadours chantaient l'amour - Classicisme, romantisme, symbolisme et surréalisme se succèdent au fil des siècles - Nerval se promenait avec un homard en laisse - Hugo a vu défiler 600 000 personnes devant ses fenêtres pour ses 80 ans - Et bien plus encore !