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Le Petit guide de la pêche à pied

Franck Delisle

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Transformez vos sorties en bord de mer en véritables expéditions familiales ! 70 fiches d'identification des espèces du bord de mer Avec les tailles et saisons réglementaires de la pêche à pied L'aventure commence quand la mer se retire ! Transformez vos sorties en bord de mer en véritables expéditions familiales ! Ce guide vous invite à explorer l'univers fascinant de l'estran, cet espace magique qui se révèle à marée basse et regorge de vie insoupçonnée. Où chercher, comment reconnaître les espèces, périodes de pêche autorisés, tailles réglementaires... Un petit guide facile à emporter avec soi lors de sa pêche à pied !

Par Franck Delisle
Chez First

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Auteur

Franck Delisle

Editeur

First

Genre

Pêche

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Le Petit guide de la pêche à pied

Franck Delisle

Paru le 28/05/2026

160 pages

First

4,50 €

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Scannez le code barre 9782412108222
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