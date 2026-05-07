Le Petit guide de la pêche à pied

Transformez vos sorties en bord de mer en véritables expéditions familiales ! 70 fiches d'identification des espèces du bord de mer Avec les tailles et saisons réglementaires de la pêche à pied L'aventure commence quand la mer se retire ! Transformez vos sorties en bord de mer en véritables expéditions familiales ! Ce guide vous invite à explorer l'univers fascinant de l'estran, cet espace magique qui se révèle à marée basse et regorge de vie insoupçonnée. Où chercher, comment reconnaître les espèces, périodes de pêche autorisés, tailles réglementaires... Un petit guide facile à emporter avec soi lors de sa pêche à pied !