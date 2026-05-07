L'IA, une amie qui vous fait du bien ?

Toujours là pour nous écouter, disponible à toute heure, les robots conversationnels deviennent nos nouveaux confident. Que ce soit Replika, les chatbots d'OpenAI ou d'autres intelligences artificielles, nous sommes de plus en plus nombreux à solliciter l'IA, allant parfois jusqu'à la questionner sur nos choix personnels, notre vie privée ou nos difficultés émotionnelles. Sans jugement apparent, ces nouveaux interlocuteurs miment à la perfection l'écoute et l'empathie. Mais pourquoi ressentons-nous ce besoin grandissant de nous épancher auprès de machines ? Que révèle cette nouvelle tendance sur nos manques affectifs et relationnels ? Des déserts médicaux au mal-être de la jeunesse, ce livre explore les multiples raisons qui nous poussent à chercher du réconfort artificiel. A travers des témoignages poignants et des analyses d'experts, l'auteur décrypte à la fois les bénéfices et les pièges de cette "psy-relation" aux robots émotionnels, dispensant des conseils pour l'aborder sereinement, tout en explorant les innovations à venir comme l'IA d'écoute sur-mesure et les assistants émotionnellement intelligents. Dans notre société où les écrans sont devenus nos nouveaux confidents, ce livre est un guide essentiel pour apprivoiser cette nouvelle relation à nos "psys" high-tech, et réfléchir à nos vrais besoins humains.