Une âme à prendre

Dans la lignée de Buffy ou The Vampire Diaries mais avec beaucoup plus de piquant, cette dark romance audacieuse qui a enflammé TikTok ravira les fans d' Hadès et Perséphone de Scarlett St. Claire. Léon : J'ai acquis ma réputation parmi les démons pour une bonne raison : un seul faux pas et tu es mort. On m'appelle le Tueur, car tuer est ce que je fais de mieux. Je n'ai jamais échoué, sauf avec elle. Celle que j'étais censé prendre, celle que j'étais censé tuer, je l'ai laissée en vie. La secte qui me contrôlait autrefois la veut, mais je ne leur laisserai pas mon nouveau jouet. Rae : J'ai toujours cru au surnaturel. Chasser les fantômes et les phénomènes paranormaux est ma passion, mais invoquer un démon n'a jamais fait partie de mon plan. Des monstres errent dans les bois, et quelque chose d'ancien, de maléfique, se réveille et m'attire. Je ne sais pas à qui faire confiance ni jusqu'où s'étendent les ténèbres qui m'appellent. Ma seule chance de survie est le démon qui me traque et qui veut non seulement mon corps, mais aussi mon âme.