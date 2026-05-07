Mission Langley

LA PARANOÏA S'EST EMPAREE DE LA CIA : UNE TAUPE RUSSE OPERE AU COUR DU QUARTIER GENERAL DE LANGLEY. LA CHASSE A L'HOMME EST LANCEE. Un russe arrive à Singapour avec une information à vendre. Il est tué avant d'avoir pu parler. Sam Joseph, l'officier américain dépêché pour le rendez-vous, disparaît dans la foulée. A Langley, au siège de la CIA, on cherche un bouc émissaire. Artemis Procter, cheffe des opérations, est désignée comme responsable de ce fiasco. Ecartée. Brisée. Rayée. Des mois plus tard, Sam réapparaît sur le pas de sa porte. Avec une révélation explosive : il y a une taupe russe dans les plus hautes sphères de la CIA. En enquêtant, Procter et Sam établissent une liste de suspects composée à la fois des amis les plus proches et des ennemis les plus féroces de Procter. Pour débusquer le traître, cette dernière devra rouvrir des années d'opérations compromises, de loyautés troubles, de fautes jamais effacées. Mais Moscou veille : un maître-espion est déjà à l'oeuvre, prêt à tout pour protéger son homme à Langley. "UNE COMBINAISON RARE, CELLE DE L'EXPERIENCE ET DU TALENT" Mick HERRON, Slow Horses David McCloskey est un ancien analyste de la CIA. Il a travaillé sur la politique étrangère de la Russie et dans plusieurs antennes à travers le Moyen-Orient. Ses deux premiers thrillers, Mission Damas et Moscou X, sont en cours d'adaptation. Il vit au Texas.