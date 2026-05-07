Lesbiennes au travail : sortir de l'invisibilité

Cet ouvrage explore l'expérience professionnelle des femmes lesbiennes, une population largement invisibilisée dans la littérature académique et les débats publics. En mobilisant une approche intersectionnelle, il met en lumière la spécificité des trajectoires lesbiennes, qui ne peuvent être comprises comme la simple addition des inégalités liées au sexe et à l'orientation sexuelle. S'appuyant sur un matériau inédit combinant données statistiques représentatives et entretiens qualitatifs issu d'un projet financé par l'ANR, le livre s'intéresse aux parcours personnels et professionnels des salariées lesbiennes, dans lesquels la question du dévoilement de l'orientation sexuelle occupe une place centrale. Les données recueillies révèlent un paradoxe : si les lesbiennes sont particulièrement exposées aux discriminations et aux violences physiques, psychologiques et sexuelles, elles apparaissent en même temps moins pénalisées que les femmes hétérosexuelles en matière de carrière et de rémunération, et se déclarent globalement plus satisfaites de leur travail et de leurs relations avec leurs collègues. Ce paradoxe invite à repenser les mécanismes sous-jacents aux inégalités femmes-hommes, en soulignant la spécificité de l'expérience des femmes lesbiennes, qui ne s'inscrivent pas dans des rapports de genre traditionnels. En croisant analyses quantitatives et récits de vie, cet ouvrage propose une contribution originale à la compréhension des liens entre genre, sexualité et travail, et plaide pour une véritable reconnaissance de la diversité des expériences féminines dans le monde professionnel.