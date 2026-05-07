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#Roman francophone

Luce et les enfants malades

Marine Chevalier

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Orlane, Grâce-Divine, Mamadou, Iléna, Zayd et Emeline sont atteints de maladies rares et tous ont accepté de participer à un essai clinique. C'est au Centre d'investigation clinique (CIC) de l'hôpital Necker qu'ils sont suivis afin d'aider les chercheurs à déterminer si les nouveaux traitements pour leur maladie sont sûrs et efficaces. Moi, je m'appelle Luce, et je suis l'ampoule de la chambre 1 du CIC. Avec discrétion, j'assiste tous les jours aux étapes de leurs parcours, des premiers examens à leur dernière visite médicale, en passant par leurs liens avec les équipes de soin, leurs doutes et leurs espoirs. C'est donc à moi qu'on a confié la tâche de raconter le quotidien de ces jeunes qui s'engagent pour faire avancer la médecine. Luce et les enfants malades s'adresse à toutes celles et ceux qui voudraient découvrir les coulisses d'un essai clinique à travers l'expérience et les émotions d'une poignée d'enfants et d'adolescents admirables. Une aventure parfois éprouvante dont ce livre offre le récit sincère et bienveillant.

Par Marine Chevalier
Chez Presses universitaire François Rabelais

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Auteur

Marine Chevalier

Editeur

Presses universitaire François Rabelais

Genre

Réalistes, contemporains

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Luce et les enfants malades

Marine Chevalier

Paru le 28/05/2026

101 pages

Presses universitaire François Rabelais

20,00 €

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Scannez le code barre 9782386050657
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