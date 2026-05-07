Orlane, Grâce-Divine, Mamadou, Iléna, Zayd et Emeline sont atteints de maladies rares et tous ont accepté de participer à un essai clinique. C'est au Centre d'investigation clinique (CIC) de l'hôpital Necker qu'ils sont suivis afin d'aider les chercheurs à déterminer si les nouveaux traitements pour leur maladie sont sûrs et efficaces. Moi, je m'appelle Luce, et je suis l'ampoule de la chambre 1 du CIC. Avec discrétion, j'assiste tous les jours aux étapes de leurs parcours, des premiers examens à leur dernière visite médicale, en passant par leurs liens avec les équipes de soin, leurs doutes et leurs espoirs. C'est donc à moi qu'on a confié la tâche de raconter le quotidien de ces jeunes qui s'engagent pour faire avancer la médecine. Luce et les enfants malades s'adresse à toutes celles et ceux qui voudraient découvrir les coulisses d'un essai clinique à travers l'expérience et les émotions d'une poignée d'enfants et d'adolescents admirables. Une aventure parfois éprouvante dont ce livre offre le récit sincère et bienveillant.
Par
Marine Chevalier Chez
Presses universitaire François Rabelais
Commenter ce livre