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#Roman étranger

Un été aux bulles de soda

Sawako Natori

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Bienvenue à la Librairie du vendredi : une petite boutique de gare nichée à Nohara où l'on déniche à coup sûr le livre qu'il nous faut pour apaiser ses blessures, affronter son passé et oser enfin regarder vers l'été. L'été s'installe à Tokyo. Tandis que les vacances débutent et que la ville se prépare au festival du Soleil de minuit, Sayo, lycéenne déterminée, décide de faire renaître le club de lecture du vendredi. Pour cela, elle fait appel à ses fondateurs devenus libraires : Makino, Sugawa et Yazu. Mais l'été est aussi la saison de la nostalgie, où les vivants dialoguent avec le souvenir des absents. L'équipe de la Librairie du vendredi se retrouve confrontée aux zones d'ombre entourant la disparition de leur ami Jin. Entre secrets enfouis, liens à réparer et instants de partage autour des préparations de Sugawa, se déploie un récit lumineux et réconfortant célébrant l'amour, les liens qui nous rassemblent et le pouvoir de la lecture. Mais derrière cette douceur estivale plane l'absence de Jin, le quatrième membre fondateur de la librairie. Quand une visiteuse apporte une énigme littéraire troublante, Makino, Waku et Sugawa doivent raviver les souvenirs liés à la disparition de leur ami. Dans Un été aux bulles de soda, la lecture se confirme plus que jamais comme la clé pour comprendre, pardonner et célébrer les liens qui unissent. Doux et lumineux, ce deuxième tome célèbre le pouvoir de la lecture et donne irrésistiblement envie de pousser la porte de la Librairie du Vendredi.

Par Sawako Natori
Chez Le Bruit du monde

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Auteur

Sawako Natori

Editeur

Le Bruit du monde

Genre

Littérature japonaise

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Un été aux bulles de soda

Sawako Natori trad. Jean-Baptiste Flamin, Mathilde Bitsch

Paru le 07/05/2026

302 pages

Le Bruit du monde

19,90 €

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