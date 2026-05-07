Diagnostic tardif, errance médicale, souErances réelles mais invisibles et incomprises : l'endométriose touche des millions de femmes en France. Elle demeure pourtant l'un des grands angles morts de la médecine contemporaine. Dans son ouvrage, le professeur Sofiane Bendifallah raconte son engagement historique aux côtés de patientes dont la pathologie est trop souvent ignorée, et son combat pour faire avancer la recherche. Il décrypte comment il a eu l'idée d'utiliser l'Intelligence Artificielle pour le diagnostic précoce. Il dévoile la manière dont une nouvelle voie s'est ouverte avec le développement d'un test salivaire innovant expérimenté grâce au forfait innovation de la Haute Autorité de Santé. Un livre engagé pour briser le tabou de l'endométriose et ouvrir la voie à une médecine plus attentive à la santé de millions de femmes qui souffrent aujourd'hui d'une pathologie insidieuse, douloureuse, handicapante, sans espoir de prise en charge.