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Palerme en quelques jours

Annalisa Bruni, Planet Lonely

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Le guide parfait pour visiter Palerme le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne du marché de Ballarò à la chapelle Palatine , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Palerme ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Palerme : la place des Quatro Canti, la chapelle Palatine, les catacombes des Capucins, le marché de Ballarò, la Via Paternostro ... Une immersion complète dans la richesse culturelle de la ville. - Des sélections thématiques : les arts, le shopping, les sorties avec les enfants, ou les collines qui environnent la ville... - Itinéraires & conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Suggestions d' excursions : vers la célèbre cathédrale de Monreale , dans le superbe village de Cefalu ou jusque sur l' île d'Ustica . - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Palerme et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de Palerme . Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Palerme.

Par Annalisa Bruni, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Annalisa Bruni, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Italie, Sicile, Sardaigne

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Palerme en quelques jours

Annalisa Bruni, Planet Lonely

Paru le 07/05/2026

192 pages

Lonely Planet

9,99 €

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