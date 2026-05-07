Mon cahier des émotions

La collection J'apprends stimule la curiosité de l'enfant en l'accompagnant dans ses premiers apprentissages. Un livre ardoise de 28 pages, accompagné d'un feutre effaçable, conçu pour éveiller la curiosité de l'enfant. A travers de petits exercices ludiques et variés (tracés, dessins et jeux), il l'aide à identifier et à mieux gérer ses émotions, tout en développant sa réflexion, son autonomie et en encourageant les échanges avec les adultes. Points forts : - Apprentissage ludique - Réutilisable : feutre effaçable inclus, pour refaire les exercices plusieurs fois. - Développement global : accompagne l'enfant dans la gestion des émotions, l'autonomie et le bien-être. - Stimule la réflexion : encourage l'observation, la créativité et la pensée personnelle. Dans la même collection : Mon cahier du bien-être (9782384863419)