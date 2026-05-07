A la ferme

Une collection de 4 titres d'activités proposant un bloc de jeux de 64 pages, accompagné de crayons assortis et de jolies gommes sur le thème de la ferme. Points forts : - Un concept tout-en-un complet et attractif - 4 thématiques populaires chez les enfants - Un format pratique et solide - Valeur ajoutée perçue : le bonus des crayons et gommes Dans la même collection : Découvre les dinosaures (9782384863181), Adorables axolotls (9782384863198), La magie des licornes (9782384863211)