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Adorables axolotls

Collectif, Grenouille

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Une collection de 4 titres d'activités proposant un bloc de jeux de 64 pages, accompagné de crayons assortis et de jolies gommes sur le thème des populaires axolotls. Points forts : - Un concept tout-en-un complet et attractif - 4 thématiques populaires chez les enfants - Un format pratique et solide - Valeur ajoutée perçue : le bonus des crayons et gommes Dans la même collection : Découvre les dinosaures (9782384863181), A la ferme (9782384863204), La magie des licornes (9782384863211)

Par Collectif, Grenouille
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Collectif, Grenouille

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Adorables axolotls

Collectif, Grenouille

Paru le 07/05/2026

64 pages

Grenouille éditions

11,95 €

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Scannez le code barre 9782384863198
9782384863198
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