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#Roman francophone

Prendre le large

Martin Dumont

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Une année sur l'Atlantique pour s'éveiller au monde et aux autres. Après Tant qu'il reste des îles, le retour de Martin Dumont à l'écriture de la mer. Un jour, Martin et Aïda prennent deux décisions a priori incompatibles : faire un bébé et traverser l'Atlantique. Progressivement, ils quittent leur emploi, vendent leur appartement, achètent un bateau. Un enfant naît et déjà, il est l'heure du départ. Accompagnés d'un petit équipage, ils hissent la voile. De Lorient aux Caraïbes s'ouvre une année en suspension guidée par l'humeur de la météo, l'âpreté des flots, la grâce fragile des paysages et le bonheur de vivre ensemble.

Par Martin Dumont
Chez Les Avrils

|

Auteur

Martin Dumont

Editeur

Les Avrils

Genre

Littérature française

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Prendre le large

Martin Dumont

Paru le 07/05/2026

192 pages

Les Avrils

19,00 €

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