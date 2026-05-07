Entrez dans le monde prophétique des cartes divinatoires et des mystères de l'initiation... Le signe du destin que tu attendais ! Découvre L'Oracle des Arcanes de Brume et ses 37 cartes divinatoires inspirées d'anciennes traditions de cartomancie. Grâce à ses messages prophétiques, et la symbolique des illustrations de Tiffanie Uldry, tu vas avancer pas à pas sur ton chemin initiatique. Le livre t'apportera une connaissance historique et mythologique, des guidances poétiques et des rituels, pour prendre en main ta Destinée. A la fois outils de prédiction et d'introspection, les cartes permettent de poser des questions, de recevoir des réponses et une meilleure connaissance de soi. Cet oracle s'inscrit dans l'univers de la saga littéraire Les Arcanes de Brume de Fanny Caldin. Tout comme Pytha, l'héroïne, commence ta quête et plonge dans la brume... L'oracle te révélera les arcanes de ta vie ! Ce coffret contient : - Un livre tout en couleurs de 224 pages. - 37 cartes magnifiquement illustrées.