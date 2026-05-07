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Leçons de vies

Frédéric Calendini

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Explorez vos vies antérieures pour mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous traversez aujourd'hui ! PLONGEZ AU COEUR DE VOS VIES ANTERIEURES ! Dans de nombreuses traditions spirituelles et chamaniques, des expériences visionnaires permettent d'accéder aux souvenirs de nos vies passées. Cet oracle vous propose d'explorer à votre tour vos anciennes mémoires, afin de mieux comprendre qui vous êtes et ce que vous traversez aujourd'hui. Chaque carte représente un rôle, un métier ou une figure symbolique qui sont autant de miroirs pour reconnaître vos forces, vos défis et vos talents prêts à se manifester. Au fil des tirages, vous pourrez ainsi vous reconnecter à la sagesse de votre âme pour éclairer chaque étape de votre voyage terrestre.

Par Frédéric Calendini
Chez Editions Véga

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Auteur

Frédéric Calendini

Editeur

Editions Véga

Genre

Arts divinatoires

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Leçons de vies

Frédéric Calendini

Paru le 07/05/2026

232 pages

Editions Véga

29,90 €

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