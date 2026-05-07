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Les Miracles de Notre Dame

Gautier de Coinci

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Un recueil médiéval dans lequel récits, prologues, chansons et prières célèbrent la Vierge Marie et s'entrelacent. L'édition-traduction se veut une synthèse fidèle à l'esprit et à la construction de l'oeuvre. Entre 1218 et 1233, Gautier de Coinci compose les Miracles de Nostre Dame , une oeuvre originale et soigneusement ordonnée où récits, prologues, chansons et prières s'entrelacent. Il y célèbre la Vierge Marie en adoptant tour à tour la posture de l'hagiographe, du trouvère et du polémiste à la critique mordante. L'édition-traduction se veut une synthèse fidèle à l'esprit et à la construction de l'oeuvre. Le manuscrit de Soissons (vers 1333) sur lequel elle est fondée fut offert à Jeanne de Bourgogne ; c'est là un exemplaire remarquable autant par ses enluminures que par ses chansons notées.

Par Gautier de Coinci
Chez Honoré Champion

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Auteur

Gautier de Coinci

Editeur

Honoré Champion

Genre

Prière et spiritualité

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Les Miracles de Notre Dame

Gautier de Coinci

Paru le 07/05/2026

Honoré Champion

24,00 €

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