Les Miracles de Notre Dame

Un recueil médiéval dans lequel récits, prologues, chansons et prières célèbrent la Vierge Marie et s'entrelacent. L'édition-traduction se veut une synthèse fidèle à l'esprit et à la construction de l'oeuvre. Entre 1218 et 1233, Gautier de Coinci compose les Miracles de Nostre Dame , une oeuvre originale et soigneusement ordonnée où récits, prologues, chansons et prières s'entrelacent. Il y célèbre la Vierge Marie en adoptant tour à tour la posture de l'hagiographe, du trouvère et du polémiste à la critique mordante. L'édition-traduction se veut une synthèse fidèle à l'esprit et à la construction de l'oeuvre. Le manuscrit de Soissons (vers 1333) sur lequel elle est fondée fut offert à Jeanne de Bourgogne ; c'est là un exemplaire remarquable autant par ses enluminures que par ses chansons notées.