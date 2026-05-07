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Sciences sans conscience ?

Réseau Makhno

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Après Guerre en Ukraine (2022), La Pieuvre Nucléaire (2023) et Terre Sainte, Guerre sans fin (2024), le réseau Makhno de la fédération anarchiste poursuit l'exploration de sujets contemporains, avec l'ambition de confronter un regard rétrospectif avec l'actualité. Les sciences et leurs applications dans la vie quotidienne questionnent et interrogent. Une science sans conscience devient-elle un danger pour l'humanité ? Nous sollicitons des contributeurs issus de disciplines variées pour leur proposer de partager un regard critique au sein d'un ouvrage collectif. Ni défiance obscurantiste, ni aveuglement béat, nous voulons comprendre et éclairer nos raisonnements, même et surtout quand "la science a parlé".

Par Réseau Makhno
Chez Editions du Monde Libertaire

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Auteur

Réseau Makhno

Editeur

Editions du Monde Libertaire

Genre

Philosophie des sciences

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Sciences sans conscience ?

Réseau Makhno

Paru le 07/05/2026

192 pages

Editions du Monde Libertaire

10,00 €

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