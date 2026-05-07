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La géometrie dans le monde végétal

Elisabeth Dumont

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Parallèles, spirales, symétries, fractales... les plantes dessinent sous nos yeux une géométrie fascinante. Biochimiste passionnée de botanique, Elisabeth Dumont explore les formes qui structurent le monde végétal et montre comment les mathématiques éclairent la beauté des plantes. Une invitation à découvrir la géométrie cachée des plantes et à observer la nature autrement. Parallèles, spirales, symétries, fractales... les plantes dessinent sous nos yeux une géométrie surprenante. D'une diversité infinie, le monde végétal révèle pourtant des motifs d'une étonnante régularité. Percevoir ces formes géométriques, c'est aussi discerner des irrégularités : les plantes s'en écartent sans cesse pour s'adapter à leur environnement. Biochimiste passionnée de botanique, Elisabeth Dumont explore les formes qui structurent le monde végétal et montre comment les mathématiques éclairent la beauté des plantes. Disposition des pétales, organisation des feuilles sur la branche, autant de structures à la fois régulières et toujours singulières. Entre figures théoriques et réalité des plantes, c'est dans cette tension que naît le sentiment de beauté que nous éprouvons à les contempler. Un livre pour voir autrement et mieux comprendre le monde végétal.

Par Elisabeth Dumont
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Elisabeth Dumont

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Histoire naturelle

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La géometrie dans le monde végétal

Elisabeth Dumont

Paru le 13/05/2026

192 pages

Editions Eugen Ulmer

25,00 €

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