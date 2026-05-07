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#Roman jeunesse

L'Or des lutins

Benoît Grelaud

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La suite d'une aventure épique au coeur d'un univers féerique ! Après sa première incursion dans le pays des Songes, Hugues hérite d'une mission cruciale : devenir le nouveau Maître des Clés... et affronter la sorcière Anka, qui détient le livre d'Artaban et menace de détruire l'équilibre entre les mondes. Pour la vaincre, Hugues rassemble une équipe de courageux amis. Hélas, à peine ont-ils franchi le halo de lumière qu'Anka capture ses compagnons ! Aidé de la guerrière Sahlla et du malicieux Reghi, Hugues n'a plus que six lunes pour traverser des territoires périlleux et atteindre le domaine de la sorcière. Arrivera-t-il à temps ? La suite des merveilleuses aventures d'Hugues et Reghi au pays des Songes !

Par Benoît Grelaud
Chez Poulpe fictions

|

Auteur

Benoît Grelaud

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'Or des lutins

Benoît Grelaud

Paru le 07/05/2026

256 pages

Poulpe fictions

14,95 €

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Scannez le code barre 9782377424740
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