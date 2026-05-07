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#Roman francophone

Le café des rêves

Gavin's Clemente-Ruiz

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Un roman gorgé de soleil qui nous rappelle qu'il y a toujours quelqu'un, parmi nos proches ou sur nos routes, pour nous tendre la main. Après un burn-out à Berlin, Inès, trentenaire à la vie jusque-là très " connectée ", trouve refuge dans le sud de l'Espagne, chez sa grand-mère, Pilar, qu'elle n'a pas vue... depuis trop longtemps. Dans ce coin de paradis chauffé par le soleil, le " café sans nom " - mais à l'âme si présente - bat au rythme des confidences et des rêves qui s'y croisent. Autour des tables, Inès fait la connaissance de Luz, la voisine au food truck poétique, de Ruben, le patron aux doux silences, de Julia, la coiffeuse au coeur cabossé, et d'Alberto, ancien instituteur aux secrets bien gardés. Sans oublier le cercle des sorcières bien-aimées animé par Pilar - vieilles dames aussi fantasques que redoutablement lucides. Entre tortillas bien grasses, olives pimentées, cartes postales pleines de vérités et rires qui font du bien, Inès découvre alors que, loin des ambitions et des illusions, il existe mille façons de vivre, d'aimer... et de rêver sous les figuiers. Tendre et poétique. Un bonheur de lecture.

Par Gavin's Clemente-Ruiz
Chez XO Editions

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Auteur

Gavin's Clemente-Ruiz

Editeur

XO Editions

Genre

Littérature française

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Le café des rêves

Gavin's Clemente-Ruiz

Paru le 07/05/2026

XO Editions

20,90 €

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