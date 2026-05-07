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#Roman francophone

Des dragons dans les halls

Julien Villa, Vincent Arot

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C'est l'histoire d'une cité au milieu des années 1990. Des bonhommes qui se racontent des histoires de bonhommes qui se mangent entre bonhommes dans un monde de bonhommes... Il y a Julo le gros, qui se gave de frites et de dessins animés. Dragon Ball est son préféré. Tandis que la télé crache des épisodes à heure fixe, son univers se peuple de monstres et de personnages mythiques. Le jour où le rap débarque sur les radios, Julo rêve de se transformer en MC respecté. Et puis il y a David Feytout, autoproclamé "fils du célèbre garagiste ". Pendant que David roule à fond vers sa tragédie, son poisson rouge entame un voyage initiatique dans les égouts de la cité. Au fil du récit, d'autres personnages apparaissent, dont les trajectoires tissent peu à peu la légende des habitants d'un quartier mis au ban. "Nous tous là, on est comme Goku, Gohan et Végéta. Des étrangers, des guerriers de l'espace venus d'ailleurs. On vit reclus à la cité, mais c'est nous qu'allons sauver les humains ! Et c'est beau ! Dragon Ball, c'est le contraire des justiciers à la con dans les comics américains, comme ce nazi de Batman."

Par Julien Villa, Vincent Arot
Chez Rue de l'échiquier

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Auteur

Julien Villa, Vincent Arot

Editeur

Rue de l'échiquier

Genre

Littérature française

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Des dragons dans les halls

Julien Villa, Vincent Arot

Paru le 22/05/2026

344 pages

Rue de l'échiquier

23,00 €

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