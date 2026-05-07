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#Roman jeunesse

Le Diamant Express

Laure Monloubou

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Colette vit depuis toujours à bord d'un train de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits, où ses parents travaillent : sa mère est lingère, son père chef cuisinier. Curieuse et espiègle, elle passe son temps à fuir son précepteur et à écouter les récits de madame Gigliotti, une ancienne diva fantasque. Un matin, arrive James Pertelman, un riche passager avec une bague exceptionnelle destinée à une demande en mariage. Pendant le voyage, la bague disparaît mystérieusement. Le voyage se transforme en enquête. Les suspects se multiplient : passagers étranges, employés nerveux, fausses pistes. Puis l'impensable arrive : un meurtre est commis dans le train. Tandis que les adultes s'affolent, Colette relie les indices, comprend la manipulation et démasque la coupable. Viviane, l'aide de Pertelman, a tout organisé par jalousie. Elle est arrêtée à Vérone. Colette gagne sa première grande victoire de détective.

Par Laure Monloubou
Chez Amaterra

|

Auteur

Laure Monloubou

Editeur

Amaterra

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le Diamant Express

Laure Monloubou

Paru le 07/05/2026

180 pages

Amaterra

14,90 €

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Scannez le code barre 9782368563656
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