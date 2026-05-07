Le Diamant Express

Colette vit depuis toujours à bord d'un train de luxe de la Compagnie des Wagons-Lits, où ses parents travaillent : sa mère est lingère, son père chef cuisinier. Curieuse et espiègle, elle passe son temps à fuir son précepteur et à écouter les récits de madame Gigliotti, une ancienne diva fantasque. Un matin, arrive James Pertelman, un riche passager avec une bague exceptionnelle destinée à une demande en mariage. Pendant le voyage, la bague disparaît mystérieusement. Le voyage se transforme en enquête. Les suspects se multiplient : passagers étranges, employés nerveux, fausses pistes. Puis l'impensable arrive : un meurtre est commis dans le train. Tandis que les adultes s'affolent, Colette relie les indices, comprend la manipulation et démasque la coupable. Viviane, l'aide de Pertelman, a tout organisé par jalousie. Elle est arrêtée à Vérone. Colette gagne sa première grande victoire de détective.