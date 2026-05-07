Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Lionel Messi

Zuzana Jancova, Ivana Jancova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Célébrant la vie et la carrière de l'une des plus grandes légendes du football, ce volume propose une aventure haletante, pleine d'action, de talent et de résilience. Le livre suit le parcours de Messi depuis ses débuts à Rosario (Argentine) jusqu'à ses triomphes inoubliables parmi les joueurs les plus admirés de l'histoire (8 Ballons d'Or, 10 titres de Liga, 4 Ligues des champions, entre autres). De son explosion au Barça à ses succès avec l'équipe nationale (Coupe du monde 2022, Copa América 2021 et 2024), de son transfert au PSG (2 titres de Ligue 1) à l'aventure à l'Inter Miami : ce récit met en avant la détermination et l'éclat qui ont façonné sa route vers la grandeur. Grâce à une narration captivante et à des planches dynamiques, il raconte sa transformation en icône mondiale et en symbole d'excellence, sans oublier les obstacles surmontés en dehors du terrain. Et si 2026 signait sa dernière danse, ce roman graphique en ferait un final à la hauteur de la légende.

Par Zuzana Jancova, Ivana Jancova
Chez Gremese International

|

Auteur

Zuzana Jancova, Ivana Jancova

Editeur

Gremese International

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Lionel Messi par Zuzana Jancova, Ivana Jancova

Commenter ce livre

 

Lionel Messi

Zuzana Jancova, Ivana Jancova

Paru le 21/05/2026

Gremese International

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366774450
9782366774450
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.