Lionel Messi

Célébrant la vie et la carrière de l'une des plus grandes légendes du football, ce volume propose une aventure haletante, pleine d'action, de talent et de résilience. Le livre suit le parcours de Messi depuis ses débuts à Rosario (Argentine) jusqu'à ses triomphes inoubliables parmi les joueurs les plus admirés de l'histoire (8 Ballons d'Or, 10 titres de Liga, 4 Ligues des champions, entre autres). De son explosion au Barça à ses succès avec l'équipe nationale (Coupe du monde 2022, Copa América 2021 et 2024), de son transfert au PSG (2 titres de Ligue 1) à l'aventure à l'Inter Miami : ce récit met en avant la détermination et l'éclat qui ont façonné sa route vers la grandeur. Grâce à une narration captivante et à des planches dynamiques, il raconte sa transformation en icône mondiale et en symbole d'excellence, sans oublier les obstacles surmontés en dehors du terrain. Et si 2026 signait sa dernière danse, ce roman graphique en ferait un final à la hauteur de la légende.