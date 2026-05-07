Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

La descente, c'est le pire

Mariana Enriquez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans le Buenos Aires interlope et vibrant des années 1990, Narval, un garçon tourmenté par des créatures obscures et des hallucinations macabres, trouve refuge dans les bras de Facundo, jeune homme à la beauté froide et magnétique qui se prostitue pour vivre. Un troisième personnage, l'instable Carolina, complète ce trio qui plonge dans l'abîme de la drogue, de la violence et de l'amour. Porté par une bande-son underground et punk, La descente, c'est le pire est un roman urbain, gothique, aussi cru qu'il est romantique, dont les personnages semblent tout droit sortis de My Own Private Idaho de Gus Van Sant ou Entretien avec un vampire de Neil Jordan. C'est le premier texte de Mariana Enriquez, qui avait à peine dix-neuf ans quand elle l'a écrit. Il est devenu immédiatement culte à sa parution en Argentine.

Par Mariana Enriquez
Chez Editions du Sous sol

|

Auteur

Mariana Enriquez

Editeur

Editions du Sous sol

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La descente, c'est le pire par Mariana Enriquez

Commenter ce livre

 

La descente, c'est le pire

Mariana Enriquez trad. Anne Plantagenet

Paru le 07/05/2026

320 pages

Editions du Sous sol

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689992
9782364689992
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.