2184. Les nations ont disparu. L'Anneau règne. A 436 kilomètres de la Terre, sur un tore orbital devenu utopie féministe radicale, dix millions de femmes ont bâti la société parfaite. Sans hommes. Sans compromis. Jusqu'au matin où l'on découvre Olga Bolchakov - championne du monde d'échecs - le visage dissous par un acide d'une puissance inouïe. Pas de lutte. Pas d'arme. Aucune trace. Face à l'impossibilité de résoudre l'affaire en vase clos, les autorités du gynécée prennent une décision impensable : faire appel à un homme. Le docteur Yvan Maltais, légiste d'Interpol, débarque dans ce monde qui le rejette par principe. Face à lui, l'inspectrice Chen Mei, gardienne inflexible d'une idéologie qui a réponse à tout - sauf à la vérité. A ses côtés, Akemi Watanabe, légiste japonaise d'une rigueur scientifique implacable, pressent que la vérité sera bien plus dérangeante que le crime lui-même. Car l'arme utilisée n'existe pas. Et quand un deuxième corps apparaît, puis un troisième, la certitude idéologique commence à se fissurer. Dans la lignée de Black Mirror et avec la précision forensique de Patricia Cornwell, Meurtres au gynécée confronte le lecteur à une question redoutable : jusqu'où peut-on aller pour préserver une utopie ? Eric Marsaudon, ancien médecin hospitalier spécialiste en médecine interne, est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Un chirurgien sous la mitraille, lauréat du prix Jean-Pierre Goiran du roman 2025 et du prix d'histoire de la Médecine aux armées 2025.