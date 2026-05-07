Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Apprendre l'IA

Esteban Renault

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous utilisez déjà l'IA ? Il est temps d'en tirer pleinement profit. Vous avez fait vos premiers pas... mais vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Ce cahier vous aide à structurer vos demandes, améliorer vos résultats et utiliser l'IA de manière plus efficace et réfléchie. A travers des exercices progressifs, vous apprendrez à affiner vos réponses, combiner plusieurs outils et obtenir des résultats plus précis, plus utiles et plus impactants. Chaque activité est conçue pour renforcer votre autonomie et transformer votre utilisation quotidienne de l'IA. Moins d'essais au hasard. Plus de résultats. Une étape essentielle pour transformer une utilisation... en véritable compétence.

Par Esteban Renault
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Esteban Renault

Editeur

Editions Diateino

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre l'IA par Esteban Renault

Commenter ce livre

 

Apprendre l'IA

Esteban Renault

Paru le 21/05/2026

80 pages

Editions Diateino

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354568665
9782354568665
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.