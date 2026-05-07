Apprendre l'IA

Vous utilisez déjà l'IA ? Il est temps d'en tirer pleinement profit. Vous avez fait vos premiers pas... mais vous sentez que vous pouvez aller plus loin. Ce cahier vous aide à structurer vos demandes, améliorer vos résultats et utiliser l'IA de manière plus efficace et réfléchie. A travers des exercices progressifs, vous apprendrez à affiner vos réponses, combiner plusieurs outils et obtenir des résultats plus précis, plus utiles et plus impactants. Chaque activité est conçue pour renforcer votre autonomie et transformer votre utilisation quotidienne de l'IA. Moins d'essais au hasard. Plus de résultats. Une étape essentielle pour transformer une utilisation... en véritable compétence.