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#Roman francophone

Sous le signe des poissons

Melissa Broder

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Rien ne va plus pour Lucy : alors que sa thèse sur Sappho est au point mort, elle vit une grande rupture amoureuse et touche le fond de la dépression. Pour l'aider à remonter la pente, sa soeur lui propose de garder sa maison de Los Angeles le temps d'un été, à deux conditions : s'occuper de Dominic (son chien diabétique) et prendre soin d'elle. Voici Lucy enrôlée dans un groupe de parole de femmes au bord de la crise de nerfs aussi drolatique que cruel, mais qui est loin de résoudre ses problèmes. Tout change un soir où Lucy rencontre en bord de mer un homme merveilleux - à bien des égards. Tour à tour hilarant, cru et émouvant, Sous le signe des Poissons fait voler en éclats les injonctions au bonheur et à la résilience. Avec une franchise qui n'aurait pas déplu au Philip Roth de Portnoy et son complexe, Melissa Broder nous offre un roman d'amour inoubliable, celui d'une femme combattant l'appel du vide.

Par Melissa Broder
Chez Christian Bourgois Editeur

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Auteur

Melissa Broder

Editeur

Christian Bourgois Editeur

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Sous le signe des poissons

Melissa Broder trad. Marguerite Capelle

Paru le 07/05/2026

429 pages

Christian Bourgois Editeur

12,80 €

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