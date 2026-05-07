Des brumes de Normandie émerge une nouvelle voix du polar français... Qui n'a pas lu Nadine Mousselet n'a jamais assisté à une autopsie ! Lorsqu'un voyageur brésilien est retrouvé assassiné et habillé en femme dans un lieu emblématique du Havre, le Volcan, les enquêteurs n'ont que peu d'éléments pour identifier le coupable qui a martyrisé ce jeune homme. Dans la semaine qui suit, deux autres corps sont découverts, ayant eux aussi subi les pires outrages. La situation est suffisamment grave pour mettre en alerte la psychocriminologue Laura Claes et son équipe. Dans les brumes du Havre, arrivera-t-elle à élucider ces meurtres cousus main ? Avec son style cash, ses intrigues au cordeau, l'ultraréalisme de ses enquêtes, Nadine Mousselet fait déjà peur à des milliers de lecteurs... " Nadine Mousselet a inventé 27 façons de tuer. C'est l'Agatha Christie du Cotentin ! " Rodolphe Geisler, Le Figaro " Derrière ses petites lunettes colorées se cache une enquêtrice qui imagine les pires crimes. " Journal de France 2