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Les 3 secrets des couples qui durent

Christian Richomme

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Etre heureux à deux, ça sapprend ! Doute, érosion du désir, peurs, sensation d'étouffement, impression de ne plus se comprendre, difficultés à se parler, agacement qui enfle et usure du quotidien... On a longtemps cru que s'aimer suffisait pour vivre une relation sans nuage. En vérité, les sentiments n'empêchent pas les difficultés de surgir ! Dès lors, comment les surmonter pour vivre heureux à deux encore et encore ? Christian Richomme voit défiler quotidiennement dans son cabinet des couples amoureux qui pourtant s'éloignent. Pour répondre à leur détresse, il révèle dans cet ouvrage les trois secrets fondamentaux qu'il observe chez les couples qui durent. En décryptant les difficultés relationnelles les plus courantes, il livre des clés de compréhension et des outils simples pour permettre à l'amour de naviguer sur les remous de la vie et de s'affranchir des blessures passées. Car les couples qui durent ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui ont appris à s'aimer.

Par Christian Richomme
Chez Solar

|

Auteur

Christian Richomme

Editeur

Solar

Genre

Vivre en couple

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Les 3 secrets des couples qui durent

Christian Richomme

Paru le 13/05/2026

224 pages

Solar

19,90 €

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