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Le Test Elzéard

Laurine Roux

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Dans les Alpes-de-Haute-Provence, au pays de Jean Giono et d'Elzéard Bouffier, l'homme qui plantait des arbres, des industriels rasent des forêts pour installer des panneaux photovoltaïques à grande échelle. La transition écologique, disent-ils. Laurine Roux enquête au coeur de la montagne et raconte la lutte des opposants à ces projets. En chemin, elle croise le fantôme de sa grand-mère, pionnière du solaire dans les années 1970. Un récit à la fois intime et combatif, où se mêlent mémoire, présent et avenir. " Quatre questions, pas plus, mais redoutables : le projet est-il dépouillé de tout égoïsme ? L'idée qui le dirige est-elle d'une générosité sans exemple ? Ne cherche-t-il de récompense nulle part ? Rend-il le monde meilleur ? A n'en pas douter, bon nombre d'entreprises auraient à revoir leur copie. Qu'en serait-il des géants du photovoltaïque qui arrachent les arbres où le patriarche imaginaire les plantait ? "

Par Laurine Roux
Chez Julliard

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Auteur

Laurine Roux

Editeur

Julliard

Genre

Essais généraux

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Le Test Elzéard

Laurine Roux

Paru le 07/05/2026

304 pages

Julliard

22,00 €

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