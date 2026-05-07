L'Envol des cygnes sauvages

Après Les Cygnes sauvages , qui s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires, la suite de l'histoire de Jung Chang, la première femme à avoir témoigné de l'horreur de l'ère maoïste. Un récit personnel et émouvant qui lui vaut d'être encore interdite aujourd'hui en Chine. " Un hommage à la force inébranlable d'une mère et un tableau frappant de la censure dans la Chine de Xi " ( Financial Time ) Enfant, Jung Chang grandit dans une Chine en proie à la Révolution culturelle. Les purges voulues par Mao la concernent directement : son père et sa mère, bien que cadres communistes, sont victimes de violences en réunion et enfermés dans des camps de travail. Lorsque s'ouvre, en 1978, l'ère des réformes impulsée par Deng Xiaoping, elle est l'une des premières à quitter la Chine pour aller étudier à Londres. Jung Chang commence alors une vie d'écrivaine. Enregistrant sa mère et les anecdotes qu'elle lui confie, elle narre l'histoire de sa famille dans les Cygnes sauvages , best-seller mondial, puis passe dix ans à enquêter sur les traces de Mao pour produire, au plus près des témoignages qu'elle recueille, une histoire inconnue du Grand Timonier. Mais le régime la surveille et lui impose de plus en plus de restrictions. Les visas pour revenir en Chine et revoir sa mère deviennent plus difficiles à obtenir. A partir de 2012 et l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, elle constate un durcissement de la politique et voit l'ombre de Mao flotter de nouveau sur la Chine. Aujourd'hui, comme de nombreux autres Chinois d'outre-mer, elle est empêchée par le régime de revoir sa famille restée au pays - ni de se rendre au chevet de sa mère. Un témoignage majeur sur la politique de la Chine aujourd'hui - ; et sur le prix de la liberté.