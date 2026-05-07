La Robe de mariée

Une robe, quatre destins. Les Deveraux comptent parmi les plus grandes familles de San Francisco, et le mariage de leur fille unique avec le riche banquier Alexander Allen s'annonce comme le temps fort du calendrier mondain de 1929. Eleanor, dans la robe conçue spécialement pour elle par la célèbre styliste française Jeanne Lanvin, est une mariée à couper le souffle. Mais cette vie de rêve prend subitement fin avec le krach boursier de 1929. La robe d'Eleanor, unique héritage de leur faste perdu, passera alors de mère en fille sur quatre générations. Illuminant leurs mariages au fil des époques, elle sera le témoin muet du tourbillon d'un monde en perpétuel changement.