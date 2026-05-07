Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

La Robe de mariée

Danielle Steel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une robe, quatre destins. Les Deveraux comptent parmi les plus grandes familles de San Francisco, et le mariage de leur fille unique avec le riche banquier Alexander Allen s'annonce comme le temps fort du calendrier mondain de 1929. Eleanor, dans la robe conçue spécialement pour elle par la célèbre styliste française Jeanne Lanvin, est une mariée à couper le souffle. Mais cette vie de rêve prend subitement fin avec le krach boursier de 1929. La robe d'Eleanor, unique héritage de leur faste perdu, passera alors de mère en fille sur quatre générations. Illuminant leurs mariages au fil des époques, elle sera le témoin muet du tourbillon d'un monde en perpétuel changement.

Par Danielle Steel
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Danielle Steel

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Robe de mariée par Danielle Steel

Commenter ce livre

 

La Robe de mariée

Danielle Steel trad. Julie Lopez

Paru le 07/05/2026

336 pages

Presses de la Cité

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782258203617
9782258203617
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.