Lettres à Essénine

Le poète soviétique Essenine fut le chantre de la révolution d'Octobre et l'époux de la danseuse américaine Isadora Duncan. Il se suicida en 1925, à l'âge de trente ans. Ce frère disparu trop tôt fut pour l'auteur de La Route du retour, un modèle de vie, d'écriture, de passion et de révolte. Dans ce volume de poèmes publiés aux Etats-Unis en 1973, Jim Harrison rend un vibrant hommage à ce forçat de la vie, cet homme à la curiosité insatiable et aux désirs plus grands que nature. "Dans Lettres à Essenine, un monde sauvage s'ouvre aux yeux d'Harrison qui saisit autant d'amours éphémères et de pertes révélatrices du quotidien. Tel un condensé de ses dilemmes romanesques, ces poèmes scrutent les grands espaces de l'Amérique afin d'y retrouver de nouvelles légendes". David Cantin, Le Devoir