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Romances

Marceline Desbordes-Valmore

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PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers " Connue, méconnue et inconnue " : la formule de Madeleine Ambrière résume à elle seule le destin littéraire paradoxal de Marceline Desbordes-Valmore (1786-1859). Encensée par ses pairs pour son lyrisme et son inventivité formelle - Balzac salue sa sensibilité et Verlaine l'érige en " poète maudit " -, elle est pourtant progressivement marginalisée, reléguées aux anthologies scolaires, avant d'être oubliée. En 1955, alors que ses recueils sont introuvables, Pierre Seghers, en précurseur, publie une sélection de ses poèmes dans la collection " Poètes d'aujourd'hui ". Romances a paru en 1819 et clôt le premier recueil de Marceline Desbordes-Valmore, Elégies, Marie et Romances . Celui-ci, dont le caractère novateur a été éclipsé par les Méditations poétiques de Lamartine, marque l'avènement de la poésie romantique en France. La légèreté badine avec laquelle la poétesse exalte et déplore le sentiment amoureux, sans sacrifier à la rigueur de sa versification, traduit la fraîcheur de la jeunesse, en contraste avec l'image de la femme éplorée passée à la postérité.

Par Marceline Desbordes-Valmore
Chez Seghers

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Auteur

Marceline Desbordes-Valmore

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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Romances

Marceline Desbordes-Valmore

Paru le 07/05/2026

40 pages

Seghers

5,00 €

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