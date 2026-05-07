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#Roman francophone

La Vie profonde

Anna de Noailles

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PS comme Post scriptum PS comme Les consonnes du mot P(oé)S(ie) PS comme Poésie Seghers Poétesse, romancière et grande mondaine, Anna de Noailles (1876-1933) est admirée du Tout-Paris de la Belle Epoque pour son esprit et la beauté de ses vers qui, selon Proust, rivalisent de génie avec ceux de Victor Hugo ou d'Alfred de Vigny. Paru en 1901 et récompensé par l'Académie française, son premier recueil, Le Coeur innombrable , dont sont extraits les poèmes ici réunis, est un triomphe. François Mauriac, habitué du salon qu'elle tient avenue Hoche, en témoigne : " Cette jeune femme illustre prête sa voix à toute une jeunesse tourmentée, écrit-il, sa poésie est le cri de notre adolescence. " Les poésies d'Anna de Noailles signent le retour d'un lyrisme sincère et inspiré qui se nourrit de la présence vivante, presque divine, de la nature. D'un ardent panthéisme, celles-ci offrent une vision spirituelle et érotique du monde, où textures, couleurs et odeurs exaltent les sens.

Par Anna de Noailles
Chez Seghers

|

Auteur

Anna de Noailles

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

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La Vie profonde

Anna de Noailles

Paru le 07/05/2026

40 pages

Seghers

5,00 €

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