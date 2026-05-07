Interprétation des examens biologiques

La prescription d'examens complémentaires biologiques est un moment important lors de la prise en charge d'un(e) patient(e). Cette prescription ne devrait avoir lieu dans l'idéal qu'après une analyse sémiologique et un examen clinique soigneux, élément indispensable à la bonne prescription. L'interprétation des résultats doit se faire avec rigueur, afin de ne pas laisser échapper des indices très utiles. C'est dans cet esprit que cet ouvrage a été réalisé. Chaque chapitre est construit selon la même présentation. Les signes cliniques en rapport avec l'anomalie biologique et qui doivent amener à la suspecter sont rapportés de façon que le lecteur puisse relier l'ensemble clinico-biologique. La quasi-totalité des chapitres sont agrémentés de tableaux et de figures qui ont pour principal objectif de fixer pour le lecteur les incontournables et de lui permettre de s'orienter rapidement pour le bon soin des patients.