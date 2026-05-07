Un livre qui invite à reconnaître les fruits par l'odeur et le jeu ! L'enfant gratte la pastille odorante et doit identifier quel est le fruit présenté dans la question. Il ne reste qu'à ouvrir le flap pour vérifier s'il a trouvé la bonne réponse ! Le melon, la fraise, l'orange, la mûre et la banane, de délicieux fruits appréciés des tout-petits. Des questions-jeux qui s'adressent directement à l'enfant pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.