Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Les fruits

Malgorzata Detner, Sylvie Chokron

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre qui invite à reconnaître les fruits par l'odeur et le jeu ! L'enfant gratte la pastille odorante et doit identifier quel est le fruit présenté dans la question. Il ne reste qu'à ouvrir le flap pour vérifier s'il a trouvé la bonne réponse ! Le melon, la fraise, l'orange, la mûre et la banane, de délicieux fruits appréciés des tout-petits. Des questions-jeux qui s'adressent directement à l'enfant pour apprendre dans le plaisir et le partage. Chaque ouvrage Petites Pommes est accompagné d'un podcast pour le parent dans lequel Sylvie Chokron, neuropsychologue, dévoile tout ce qui se passe dans le cerveau des petits lorsqu'on lit le livre avec eux.

Par Malgorzata Detner, Sylvie Chokron
Chez Fleurus

|

Auteur

Malgorzata Detner, Sylvie Chokron

Editeur

Fleurus

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les fruits par Malgorzata Detner, Sylvie Chokron

Commenter ce livre

 

Les fruits

Malgorzata Detner, Sylvie Chokron

Paru le 07/05/2026

10 pages

Fleurus

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782215203247
9782215203247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ? À Montpellier, le délabrement de la librairie Sauramps fait craindre le pire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.