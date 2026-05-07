Maths et tiques 5e (2026) - Cahier élève

Le cahier maths & tiques de Florie et Yvan Monka propose l'essentiel du cours et une grande variété d'exercices pour maîtriser toutes les connaissances du programme de 5e. - Plus de 900 exercices de difficulté croissante pour travailler et progresser toute l'année : - des quiz de révision - des exercices sur les automatismes - des exercices d'entraînement et d'approfondissement - des défis - des exercices Scratch et tableur - Des encadrés de cours au début de chaque fiche pour apprendre - Une structure simple pour répondre au programme de 5e - Et plus de 100 vidéos-méthode d'Yvan Monka pour maîtriser les notions essentielles Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.
Par
Monka Yvan, Monka Florie, Yvan Monka, Florie Monka Chez
Magnard
Commenter ce livre