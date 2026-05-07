Maths et tiques 5e (2026) - Cahier élève

Le cahier maths & tiques de Florie et Yvan Monka propose l'essentiel du cours et une grande variété d'exercices pour maîtriser toutes les connaissances du programme de 5e. - Plus de 900 exercices de difficulté croissante pour travailler et progresser toute l'année : - des quiz de révision - des exercices sur les automatismes - des exercices d'entraînement et d'approfondissement - des défis - des exercices Scratch et tableur - Des encadrés de cours au début de chaque fiche pour apprendre - Une structure simple pour répondre au programme de 5e - Et plus de 100 vidéos-méthode d'Yvan Monka pour maîtriser les notions essentielles Nos ouvrages étant destinés exclusivement à une utilisation en classe, les ressources associées (dont les corrigés) sont uniquement mises à disposition des enseignants dans le cadre de la préparation de leurs cours. Ces ressources ne sont donc pas accessibles aux parents et aux élèves.